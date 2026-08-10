/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ காங்., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:41 PM
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திண்டிவனம், ஆக. 10– திண்டிவனத்தில், மாவட்ட காங்., சார்பில் மத்திய அரசின் தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மத்திய அரசின் லோக்சபா தொகுதி மறு வரையறை மசோதா கொண்டு வருவதை கண்டித்தும், மசோதாவை நிரகரிக்க வலியுறுத்தியும் நேற்று காலை திண்டிவனம் காந்தி சிலை அருகே வடக்கு மாவட்ட காங்., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட காங்., தலைவர் ரங்கபூபதி தலைமை தாங்கினார். வழக்கறிஞர்கள் சிவா, விஜயன், நிர்வாகிகள் கோவிந்தன், சதீஷ்குமார், வினோபா, உதயனாந்தன், கார்த்திக், சுரேஷ், மதன்குமார், பார்த்திபன், அஜிஸ், தட்சணாமூர்த்தி, வெங்கட், பொன்ராஜா, ஜெய்கணேஷ், குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.