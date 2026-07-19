ரயில் நிலைய வளாக ஆர்ச் பணியில் தொய்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ரயில் நிலைய வளாக ஆர்ச் அமைக்கும் பணி தொய்வாக நடப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் சீரமைப்பு பணிகள் அம்ரூத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், ரயில் நிலையத்திற்குள் மக்கள் செல்லும் நுழைவு வாயிலில் ஆர்ச் அமைக்கும் பணிகள் பல மாதங்களாக நடக்கிறது.
இந்த பணிகளை யொட்டி, ரயில்வே மேம்பாலம் நேருஜி சாலைக்கு செல்லும் வளைவில் கம்பிகள் வெளியே நீட்டியபடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வளைவில் மேம்பாலம் இறக்கத்தில் இருந்து திரும்புவோர் மிகுந்த அச்சத்தோடே திரும்பும் நிலையுள்ளது.
இது மட்டுமின்றி, இந்த நுழைவு வாயிலுக்கு முன் பலரும் தங்களின் ஆட்டோக்களை பார்க்கிங் செய்து பயணிகளை சவாரிக்கு ஏற்றிச் செல்கின்றனர். ரயில் நிலையம் வளாகத்திற்குள் இடமிருந்தும் ஆட்டோக்களை டிரைவர்கள் வெளியே முகப்பில் நிறுத்தி ஏற்றிச் செல்வதால், இங்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணிகளில் போலீசார் இருந்தும் அதை கண்டும், காணாமலே உள்ளனர். மக்களின் சிரமத்தை அறிந்து, விதிமுறை மீறி நிறுத்தியுள்ள ஆட்டோக்களை அங்கு பார்க்கிங் செய்யாமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும் மக்களுக்கான பாதிப்பை கருதி, ரயில்வே நிர்வாகம், அலங்கார வளைவு அமைக்கும் பணிகளை துரிதமாக முடிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.