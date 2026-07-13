ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:52 AM
செஞ்சி: பொதுத் தேர்வில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
செஞ்சி தொகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கும், 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்ற அரசு பள்ளிகளுக்கும், 100 சதவீதம் தேர்ச்சி வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கும் பாராட்டு விழா செஞ்சியில் நடந்தது.
திண்டிவனம் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் ரகு தலைமை தாங்கினார். முதலிடம் பிடித்த மாணவர்களுக்கும், தலைமையாசிரியர்கள், சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கும் கேடயம் வழங்கி பேசினார். ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர் முனுசாமி வாழ்த்தி பேசினார்.
பள்ளி துணை ஆய்வாளர் விநாயகமூர்த்தி, தலைமையாசிரியர்கள் அண்ணாமலை, தேவதாஸ், செந்தில்குமார், திருமால், பாஸ்கரன், மணி, ராஜாராம், கண்ணபிரான், சக்கரவர்த்தி, பா.ம.க., நிர்வாகிகள் அருண்மொழிதேவன், சின்னதம்பி, ஜெயக்குமார், செல்வமணி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.