/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வெறி நாய் தடுப்பூசி முகாம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:53 AM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கால்நடை பராமரிப்பு துறை மற்றும் பிராணிகள் வதை தடுப்பு சங்கம் சார்பில் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு இலவச வெறி நாய் தடுப்பூசி முகாம் நடந்தது.
நகராட்சி கமிஷனர் பானுமதி தலைமை தாங்கினார். சுகாதார அலுவலர் செந்தில்குமார் முன்னிலை வகித்தார். முகாமில் கால்நடை மருத்துவர் செல்வராஜ் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் வெறி நோய் தடுப்பு ஊசியை இலவசமாக வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு செலுத்தினர்.
மேலும், தடுப்பூசி குறித்து வளர்ப்பு பிராணிகள் உரிமையாளர்களிடம் விழிப்புணர்வு அளிக்கப்பட்டது. வெறிநாய்க்கடி ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதற்கான மருத்துவ விளக்கங்கள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தனர்.
சுகாதார ஆய்வாளர் கணேசன் நன்றி கூறினார்.