ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:57 AM
மயிலம்: திண்டிவனம் சர்வீஸ் லயன்ஸ் சங்கம், லயன்ஸ் சர்வீஸ் ட்ரஸ்ட், புதுச்சேரி அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை விழுப்புரம் மாவட்ட பார்வையிழப்பு தடுப்பு சங்கம் சார்பில் கூட்டேரிப்பட்டில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, சர்வீஸ் லயன்ஸ் சங்கத் தலைவர் சத்தீஷ் தலைமை தாங்கினார். ஆனந்த், முத்து, ராஜ்குமார், ஆனந்தகுமார் வட்டார தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் முன்னிலை வகித்தனர். வழக்கறிஞர் சின்னராசு வரவேற்றார்.
ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி திருமண மண்டப உரிமையாளர் பிரபு முகாமை துவக்கி வைத்தார். முகாமில் லயன்ஸ் சங்க நிர்வாகிகள் கமலக்கண்ணன், கோபி, தேவராசன் கஸ்துாரிரங்கன், குமார், பாரிநாதன் முகாம் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராகவன் பங்கேற்றனர்.
முகாமில், அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் கிராம மக்கள் 250 பேருக்கு கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதில், பார்வை குறைபாடு உள்ள 35 பேர் அறுவை சிகிச்சைக்காக அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.