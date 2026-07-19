ஏர் ஹரான்களை பொருத்தி பஸ், லாரி டிரைவர்கள் அட்டகாசம்:விதிமுறை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை
ஏர் ஹரான்களை பொருத்தி பஸ், லாரி டிரைவர்கள் அட்டகாசம்:விதிமுறை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:55 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறி அதிக ஒலியெழுப்பும் ஏர் ஹாரன்களோடு வாகனங்கள் செல்வதால், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் சாலையில் அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலைகள் வெளி மாவட்டம், மாநிலங்களுக்கு வாகனங்கள் செல்லும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் பயணிக்கும் போது, போக்குவரத்து விதிமுறைகளை கடைபிடித்து செல்ல வேண்டும் என வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள், போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதை மீறுவோர் கண்டறியப்பட்டு அபராதம் விதிப்பது, விதிமுறை மீறல் செயல் தொடர்ந்தால் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து நடவடிக்கை எடுப்பது வழக்கமாகும்.
தற்போது விதிமுறை மீறல் வாகன ஓட்டிகள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் டிரைவர்கள் விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதில்லை.
தற்போது, பஸ்கள், லாரிகளில் அதிக சத்தம் எழுப்பக் கூடிய ஏர் ஹாரன்களை டிரைவர்கள் ஒலித்தபடி செல்கின்றனர். மோட்டார் வாகன சட்டப்படி 70 டெசிபலுக்கு மேல் ஒலி எழுப்பும் ஹாரன்களை பயன்படுத்துவது விதிமீறல் ஆகும்.
மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடியான இடங்களில் கூட பஸ்கள், லாரிகளில் 150 டெசிபல் அளவுக்கும் மேலான, ஏர்ஹாரன்களை பொருத்தியுள்ளனர்.
போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையில் ஒரு சில டிரைவர்கள் ஹாரன்களில் கை வைத்தால் எடுக்காமல் தொடர்ந்து அடிப்பதால் சாலைகளில் நடந்து செல்பவர்கள், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் என பலரும் அதிர்ச்சியடைகின்றனர்.
இதுபோன்ற ஹரான்கள் தற்போது பஸ்கள், லாரிகள் மட்டுமின்றி கார்கள், இரு சக்கர வாகனங்களிலும் ெஹல்லா, ரூட்ஸ் போன்ற ஹாரன்களை பயன்படுத்தி மக்களை அச்சுறுத்தி செல்கின்றனர்.
இதனால் சாலை விபத்துகள் ஏற்படுவது மட்டுமின்றி, பொதுமக்களின் செவித் திறனும் பாதிக்கிறது.
இது குறித்து காதுக்கான மருத்துவர் ஒருவர் கூறுகையில், 'பொதுவாக, சராசரி மனிதனின் கேட்கும் திறன் ஒலி அளவு, அதிகபட்சம் 80 டெசிபல் இருக்க வேண்டும். பகல் நேரத்தில் ஒலியின் அளவு 53 டெசிபலும், இரவில் 35 டெசிபலும் அளவு இருந்தால் போதுமானதாகும். 90 டெசிபலுக்கு மேல் ஒலியை, ஒருவர் 8 மணி நேரத்திற்கு தொடர்ந்து கேட்டால் அவருக்கு காது கேளாமை ஏற்படும்.
இரவு நேரங்களில் 35 டெசிபலுக்கு மேல் ஒலியை கேட்டால், உறக்கம் இன்மை ஏற்பட்டு உடல்நலம், மனநலம் பாதிக்கும். கருவுற்றிருக்கும் பெண்களின் சிசுவின் நரம்பு மண்டலம் பாதித்து, சிசு உருச்சிதைவு ஏற்படும் நிலையும் உருவாகும்' என்றார்.
விதிமுறை மீறும் ஏர்ஹாரன்கள் பற்றி ஒவ்வொரு முறையில் நாளிதழ்களில் செய்தி வெளியிடும் போது, மட்டும் வட்டார போக்குரவத்து அலுவலர்கள் இரு தினங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்து விட்டுச் சென்று விடுகின்றனர். அதன் பிறகு கண்டு கொள்வதில்லை.
இதனால், ஏர்ஹாரன்கள் பயன்பாடு குறைந்தபாடில்லை. வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் போலீசார் மூலம் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து அபராத தொகையை உயர்த்துவதோடு, டிரைவர்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்து நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே ஏர்ஹாரன்கள் பயன்பாடு முற்றிலும் ஒழிக்கப்படுவதோடு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.