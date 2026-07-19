/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:06 PM
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திண்டிவனம்: தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் வரும் 20ம் தேதி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட செயலாளர் அனந்தசயனன் அறிக்கை:
மாநில சங்கத்தின் அறிவுருத்தலின் பேரில் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்கள், நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் நிலவி வரும் பல்வேறு இடர்பாடுகள் குறித்து 13 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். முதல்வர் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் வரும் 20ம் தேதி விழுப்புரம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.