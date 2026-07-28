/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ரத்ததான முகாம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 03:17 AM
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செஞ்சி: செஞ்சியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் நினைவு நாளையொட்டி, வல்லரசு இந்தியா இயக்கம், அப்துல் கலாம் ஐ.ஏ.எஸ்., அகடமி சார்பில் ரத்ததான முகாம் நடந்தது.
ஐ.ஏ.எஸ்., அகடமி நிறுவனர் கண்ணன் தலைமை தாங்கினார். த.மு.மு.க., மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சையத் உஸ்மான் குத்துவிளக்கேற்றி முகாமை துவக்கி வைத்தார்.
வர்த்தகர் சங்கத் தலைவர் செல்வராஜ், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி கிளை உதவி மேலாளர் பார்த்திபன் முன்னிலை வகித்தனர்.
முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை ரத்த வங்கி அலுவலர் டாக்டர் அசோக்குமார், டாக்டர் விஜயா ஆகியோர் கொண்ட குழுவினர் ரத்த சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
முகாமில், 20 பேர் ரத்ததானம் வழங்கினர். ரத்ததானம் வழங்கியவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.