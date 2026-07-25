கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி : விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி : விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:00 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கூட்டுறவு நிறுவனம் நடத்தும் முழு நேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க கால நீட்டிப்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு சங்க இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படும் முழு நேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சி, விழுப்புரம் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது. 2026-27ம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் இணையதளத்தில் பெறப்படுகிறது.
இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 20ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. விண்ணப்பிக்க தவறியவர்களுக்கு கால நீடிப்பு செய்து, வரும் 31ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் சேர பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அல்லது 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மூன்றாண்டு பட்டய படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கடந்த 1ம் தேதி குறைந்தபட்சம் 17 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும். அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை. பயிற்சிக்கான தேர்வுகளை தமிழில் மட்டுமே எழுத வேண்டும். இந்த பயிற்சிக்கு tncu.gov.tn.in இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
பயிற்சி கட்டணம் 20 ஆயிரத்து 750 ரூபாய் ஆகும். பயிற்சியில் சேரும்போது செலுத்த வேண்டும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு, விழுப்புரம் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம், எல்லிஸ் சத்திரம் சாலை, வழுதரெட்டி, விழுப்புரம். என்ற முகவரியிலும், 96009 06017, 04146-259467 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.