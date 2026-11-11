/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வாலிபரை தாக்கிய டிரைவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 09:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:30 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ஆட்டோவை வேகமாக ஓட்டியதை தட்டிக் கேட்டவரைத் தாக்கிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம், பாப்பான்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன், 40; ஆட்டோ டிரைவர். இவர், கடந்த 13ம் தேதி காட்பாடி ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழே தனது ஆட்டோ வேகமாக ஓட்டி சென்றுள்ளார்.
இதை விராட்டிக்குப்பம் பாதையை சேர்ந்த வேலு, 44; என்பவர் தட்டிக்கேட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாலமுருகன், வேலுவை திட்டி தாக்கினார்.
புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து பாலமுருகனை கைது செய்தனர்.