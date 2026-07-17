﻿ சான்று பெற்ற விதை வாங்க அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:36 AM
விழுப்புரம்: ஆடி பட்டத்தில் சான்று பெற்ற விதைகளை வாங்கி பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் விதை பரிசோதனை நிலைய மூத்த வேளாண் அலுவலர் சோபனா செய்திக்குறிப்பு:
ஆடி பட்டத்தில் தண்ணீர் வசதியுள்ள விவசாயிகள் விவசாய பணிகளை மேற்கொள்வர். அதிக மகசூல் பெற தரமான விதைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் குறைந்த விதை அளவு, சீரான மற்றும் வேகமான முளைப்புத்திறன், சீரான பயிர் எண்ணிக்கை, ஒருமித்த பூக்கும் தன்மை, சீரான முதிர்ச்சிப்பருவம், குறைவான பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் மற்றும் 15 முதல் 20 சதவீதம் வரை அதிக மகசூல் பெறலாம்.
விவசாயிகள் சான்று பெற்ற விதைகளை வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும். விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் தங்களிடம் உள்ள விதைகளை பரிசோதனை செய்ய விதை மாதிரி ஒன்றுக்கு 80 ரூபாய் ஆய்வுக்கட்டணமாக செலுத்தி விதையின் தரம் அறிந்து விதைக்க வேண்டும்.