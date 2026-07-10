/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வாலிபருக்கு கத்தி வெட்டு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:18 AM
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திண்டிவனம்: வாலிபரை கத்தியால் வெட்டிய தகராறில் 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
திண்டிவனம், எம்.ஜி.ஆர்., நகரைச் சேர்ந்தவர் ராஜா, 24; கிடங்கல் (1) பகுதியைச் சேர்ந்த சனவுல்லா, 28; இவர், முன்விரோதம் காரணமாக நேற்று முன்தினம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சேர்ந்து புறவழிச்சாலையில் சென்ற, ராஜாவை கத்தியால் வெட்டினார். புகாரின் பேரில் சனவுல்லா உட்பட 3 பேர் மீது ரோஷணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.