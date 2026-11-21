/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மொபைல் போன் திருட்டு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் வீட்டிலிருந்த விலை உயர்ந்த மொபைல் போன் திருடு போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம், சரஸ்வதி நகரை சேர்ந்தவர் பார்த்திபன், 63; இவர், கடந்த 17ம் தேதி இரவு வீட்டில் படுத்து துாங்கியுள்ளார். அப்போது, அறையில் வைத்திருந்த அவரது ‘ஆப்பிள் ஐ போன்’ திருடு போனது. இது குறித்து, அவர் அளித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.