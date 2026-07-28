தி.மு.க.,விடம் கையூட்டு பெற்றவர் பசுபதி

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:53 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:22 PM
அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகம் ஆதரவாளர் கோலியனுார் முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் சுரேஷ்பாபு, நிருபர்களிடம் கூறுகையில், 'விழுப்புரம் தொகுதியில், சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க., வேட்பாளராக எனது மனைவி விஜயா போட்டியிட்டார். உட்கட்சி பூசலால் தோற்கடிக்கப்பட்டார். சமீபத்தில், சென்னையில் அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமி, தேர்தல் தோல்வி காரணம் குறித்து கருத்து கேட்டார். ஆனால், தேர்தலில் தோல்வியடைந்த முக்கிய நிர்வாகிகளை அழைத்துப் பேசவில்லை.
தற்போதுள்ள மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி, தி.மு.க., மற்றும் பா.ம.க.,விலிருந்து தோற்ற பின் அ.தி.மு.க.வில் இணைந்தவர். கட்சியில் இணையும்போதே தனக்கு கடன் இருப்பதாகக் கூறி, என்னிடம் 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினார். கட்சியில் சேர்ந்த 2ம் ஆண்டிலேயே பசுபதிக்கு 2006ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
அப்போது அவருக்கு தேர்தல் செலவுகளை சண்முகம் செய்தார். இதில் பசுபதி தோல்வியடைந்தார். 2011, 2016-ல் நடந்த தேர்தல்களில் விழுப்புரம் தொகுதியில் சண்முகம் போட்டியிட்டார். ஆனால் பசுபதி, கட்சிக்கு வேலை செய்யாமல், தி.மு.க.,விற்கு ஆதரவாக இருந்தார்.
கடந்த தேர்தலிலும் பசுபதி, தி.மு.க.வுடன் மறைமுகமாக கூட்டு சேர்ந்து, கையூட்டு பெற்று செயல்பட்டார். இவரால் தான் தோல்வி ஏற்பட்டது. பழனிசாமியை முதலில் மாற்ற வேண்டும். நாங்கள் கட்சி பொறுப்பிலிருந்து தான் விலகி நிற்கிறோம். கட்சியை விட்டுச்செல்லவில்லை. தொடர்ந்து அ.தி.மு.க.,விலிருந்து பணியாற்றுவோம்' என்றார்.
பொன்முடியிடம் பணம் வாங்கியவர் சுரேஷ்பாபு அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி கூறுகையில், 'விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வினர் எழுச்சியாக பணிபுரிகின்றனர். இதை பொறுக்க முடியாத சண்முகம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் எங்கள் மீதும், பழனிசாமி மீதும் வீண்பழி சுமத்துகின்றனர்.
நான் தி.மு.க., பா.ம.க.,வில் இருந்து விலகி வந்தாலும் தற்போது வரை அ.தி.மு.க.,விற்கு விசுவாசியாகவும், உண்மையாகவும் இருந்து வருகிறேன். அ.தி.மு.க.,விற்கு உழைக்காமல் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி வீட்டில் பணம் வாங்கியவர் தான் சுரேஷ்பாபு. 2021 தேர்தலில் சண்முகம் தோற்றதற்கு சுரேஷ்பாபு தான் காரணம். இவர் பலரிடம் பணி வாங்கித் தருவதாக கூறி பணம் வாங்கி ஏமாற்றியுள்ளார். இவர் கட்சிக்கு உண்மையாக இருந்ததில்லை. நான் அ.தி.மு.க.,வில் சேர 5 லட்சம் தந்ததாக கூறியுள்ளனர். இது முற்றிலும் பொய். வீர வன்னியர் பேரவையில் சேர எனக்கு 50 லட்சம் தருவதாக கூறினர். பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டால் நான் அதில் சேர்ந்திருப்பேன். சண்முகம், சுரேஷ்பாபு போன்றவர்கள் தான் பணத்திற்காக கட்சியினரின் ரத்தத்தையே உறிஞ்சுபவர்கள்.
மயிலம் தொகுதியில் சண்முகம் வெல்ல திண்டிவனம் தொகுதியில் வேண்டுமென்றே பணி செய்யாமல் வெற்றியை பறிகொடுத்து விட்டனர். சண்முகம், இவர் சகோதரர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் 25 எம்.எல்.ஏ.,க்களை புதுச்சேரி ரிசார்ட்டில் தங்க வைத்து த.வெ.க.,விற்கு செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர்.
எங்களை கட்சிப் பணியாற்ற விடுங்கள். வீண்பழி சுமத்தினால் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க மாட்டோம். சுரேஷ்பாபு வீட்டிற்கு ஐ.டி., ஈ.டி., ரெய்டு வரவழைக்கும் அளவிற்கு நடந்து கொள்ளாதீர்கள்' என்றார்.