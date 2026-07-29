/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/திண்டிவனம் நகரம் மின் நிறுத்தம்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:16 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:01 PM
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30ம் தேதி: காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை
திண்டிவனம் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணி
திண்டிவனம் நகரம், சென்னை சாலை, மயிலம் ரோடு, ஜெயபுரம், காவேரிப்பாக்கம், செஞ்சி சாலை, சந்தைமேடு, வசந்தபுரம், அய்யந்தோப்பு, முருங்கப்பாக்கம், கிளியனுார், உப்புவேலுார், சலவாதி, சாரம், மேல்பேட்டை, கீழ்கூடலுார், ஈச்சேரி, ஒலக்கூர், எஸ்.கடூர், பள்ளிப்பாக்கம், நல்லாத்துார், கோனேரிக்குப்பம், பாதிரி, கூச்சிக்குளத்துார், ஓங்கூர், கரிக்கம்பட்டு, ஏப்பாக்கம், நொளம்பூர், அயனாவரம், மொளசூர், எறையானுார், எண்டியூர், ஜக்காம்பேட்டை, கீழ்சித்தாமூர், தென்பசார், அன்னம்புத்துார் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.