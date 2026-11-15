/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/இளம்பெண்ணை தாக்கிய வேன் டிரைவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM
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அவலுார்பேட்டை: வளத்தி அடுத்த சாத்தாம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மார்டின் மகன் பால் பர்னபாஸ், 24; வேன் டிரைவர். இவர், கடந்த 7ம் தேதி இரவு 7:30 மணிக்கு தேவனுார் மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே நடந்து சென்ற 18 வயது பெண்ணிடம் தன்னை காதலிக்கும்படி வற்புறுத்தி திட்டி தாக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வளத்தி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து பால் பர்னபாசை கைது செய்தனர்.