/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வேன் டிரைவர் தற்கொலை
ADDED : நவ 20, 2026 08:07 PM
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விழுப்புரம்: வேன் டிரைவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த கொட்டப்பாக்கத்துவெலியை சேர்ந்தவர் விஜயகாந்த், 43; வேன் டிரைவர். இவருக்கு திருமணமாகி 18 ஆண்டுகளாகிறது.
இவரது மனைவி கலைவாணி என்பவர், 6 மாதம் முன் விஜயகாந்தை விட்டு பிரிந்து சிறுவந்தாட்டில் உள்ள தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார். இந்நிலையில், இன்று (நவ.,20) விஜயகாந்த் தனது வீட்டில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.