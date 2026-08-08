ஆண்டாள் கோயில் தேர் அலங்கார துணிகள் மாற்றம் பக்தர்கள் புகார் எதிரொலி
ஆண்டாள் கோயில் தேர் அலங்கார துணிகள் மாற்றம் பக்தர்கள் புகார் எதிரொலி
ADDED : ஆக 07, 2026 05:01 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ஆக.8-
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் தேரின் அலங்காரத்துணிகள் வெளிறிய நிலையில் காணப்பட்டதால் பக்தர்கள் மனவேதனை அடைந்த நிலையில், அதனை அகற்றிவிட்டு புதிய அலங்கார துணியை பொருத்தும் பணியை கோயில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இக்கோயில் ஆடிப்பூரத் திருவிழா நேற்று முன்தினம் முதல் துவங்கியது. தேரை அழகுப்படுத்தும் பணி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே துவங்கியது. இதில் தேரின் மேல் பகுதியில் கட்டப்பட்ட அலங்காரத் துணிகள், வெளிறிய நிலையில் காணப்பட்டது.
இதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த பக்தர்கள் வெளிறிய அலங்காரத் துணிக்கு பதிலாக புதிய அலங்கார துணியை கட்ட வேண்டும் எனக் கோரி வந்தனர்.. இந்நிலையில் தற்போது பழைய அலங்கார துணிகளை கழற்றிவிட்டு புதிய அலங்கார துணிகளை கட்டுவதற்கு கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. தற்போது தேரின் மேல் தட்டு பகுதிகளில் கட்டப்பட்டிருந்த பழைய துணிகள் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. ஓரிரு நாளில் புதிய அலங்கார துணிகள் பொருத்தப்படும் என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்தது.