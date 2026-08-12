/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகாசி, ஆக.
8-
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் எதிரே தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித் துறை ஊழியர்கள் சம்மேளனம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட தலைவர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட பொது செயலாளர் பி.பாலசுப்பிரமணியன், செயலாளர் தேவா பேசினர். முதல் நிலை ஊராட்சிகள் மற்றும் சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள், துாய்மை காவலர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். பணி நேரத்தில் விபத்து ஏற்பட்ட விபத்து காப்பீட்டு திட்டத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும், உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. நிர்வாகிகள் சுரேஷ்குமார், குணசேகரன், பாண்டியன், பழனி கலந்து கொண்டனர்.