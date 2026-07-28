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பட்டமளிப்பு விழா

பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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சிவகாசி, ஜூலை 29-

சிவகாசி ஏ.ஏ.ஏ.

பொறியியல் கல்லுாரியில் 9 வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. கல்லுாரி செயலாளர் கார்வண்ணன், தாளாளர் கணேசன், அறக்கட்டளை உறுப்பினர் அபிஷேக் பாண்டியன் முன்னிலை வகித்தனர். கட்டடவியல் துறை தலைவர் கிருஷ்ணபிரியா வரவேற்றார். கல்லுாரி முதல்வர் சேகர் தலைமை வகித்து பட்டமளிப்பு அறிக்கை வாசித்தார். சென்னை அண்ணா பல்கலை ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் கந்தபாபு 200 மாணவர்களுக்கு பட்டம் வழங்கி பேசினார். முனைவர் பட்டம் பெற்ற கல்லுாரி பேராசிரியர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. துறை தலைவர் செந்தில்குமார் நன்றி கூறினார்.

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