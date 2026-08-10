/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பள்ளி ஆண்டு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 06:32 PM
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சிவகாசி: சிவகாசி விநாயகர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பள்ளி தாளாளர் சந்திர பிரகாசம் வரவேற்றார். பள்ளி முதல்வர் முத்துக்குமார் ஆண்டு அறிக்கை வாசித்தார். தலைமை ஆசிரியர் எமரால்ட் பிரியாஸ், துணை முதல்வர் மாலதி சிறப்பு விருந்தினர்களை அறிமுகப்படுத்தினர். பள்ளி தலைவர் கனகராஜன் பேசினார். சிறப்பு விருந்தினர் சசிகலா பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. பள்ளி பொருளாளர் குழந்தைவேல் நன்றி கூறினார்.