/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ ரத்த தானம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் செந்திக்குமார நாடார் கல்லுாரியில் தேசிய மாணவர் படை நாட்டு நலப்பணித் திட்டம், செஞ்சுருள் சங்கம், இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்கம், ரோட்டராக்ட், மேலாணமை துறை, விருதுநகர் அரசு மதருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை, விடியல் அரிசமா சங்கம் இணைந்து ரத்த தான முகாம் நடத்தப்பட்டது.
துவக்க விழாவில் இளைஞர் செஞ்சிலுவை சங்க அதிகாரி மோகன்ராஜ் வரவேற்றார். இம்முகாமில் 62 மாணவர்கள் ரத்த தானம் செய்தனர். கல்லுாரி தலைவர் சம்பத்குமார், உப தலைவர்கள் ராமசாமி, டெய்சிராணி, செயலாளர் மகேஷ்பாபு, பொருளாளர் குமரன், கல்லுாரி முதல்வர் சாரதி வாழ்த்தி பேசினர். மேலாண்மைத் துறைத் தலைவர் ஜோஸ்வா பால் மோசஸ் நன்றிக்கூறினார்.