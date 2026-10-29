சாத்துாரில் குழாயில் உடைப்பு வாறுகாலில் கலக்கும் குடிநீர்
சாத்துாரில் குழாயில் உடைப்பு வாறுகாலில் கலக்கும் குடிநீர்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
சாத்துார்: சாத்துார் 3வது வார்டில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாக வெளியேறி கழிவுநீர் செல்லும் வாறுகாலில் கலந்து வருகிறது.
சாத்துார்நகராட்சி மூன்றாவது வார்டுக்குட்பட்ட மெஜுரா கோட்ஸ் காலனி ரோடும், மெயின் ரோடும் சந்திக்கும் இடத்தில் தார் ரோட்டின் அடியில் செல்லும் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கடந்த 10 நாட்களுக்கு மேலாக தண்ணீர் வீணாக வெளியேறி அருகில் உள்ள கழிவுநீர் வாறுகாலில் கலந்து வருகிறது. இதனால் தினமும் பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறி வருகிறது.
தற்போது மழைக்காலமாக உள்ளதால் இந்த கால்வாயில் அதிக அளவில் கழிவுநீரும் மழை நீரும் கலந்து செல்வதால் கழிவு நீர் உடைந்த குடிநீர் குழாயில் கலந்து தண்ணீர் மாசு அடையும் அபாயம் உள்ளது.
இதன் காரணமாக மக்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்கள் பரவும் அபாயமும் உள்ளது. இதனால் குடிநீர் குழாய் உடைப்பை உடனடியாக சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.