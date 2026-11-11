/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
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விருதுநகர்: நரிக்குடி அழகாபுரி கூட்டுறவு வங்கியில் நகை மோசடி நடந்துள்ளதாகவும், வங்கித் தலைவர், செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, விவசாயிகளின் நகைகளை உடனடியாக மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி விருதுநகரில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் மாவட்டத் தலைவர் சசிகுமார் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் முருகன், பொருளாளர் பெருமாள் முன்னிலை வகித்தனர். தென்னை விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் விஜய முருகன் பேசினார். நிர்வாகிகள் சுப்பாராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.