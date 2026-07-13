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பழச்செடிகள் விற்பனைக்கு

பழச்செடிகள் விற்பனைக்கு

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்:ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பூவாணி அரசு தோட்டக்கலைப் பண்ணையில் தரமான பங்கனபள்ளி, பஞ்சவர்ணம், அல்போன்சா, கிளிமூக்கு உட்பட பல்வேறு மா ரக ஒட்டு செடிகளும், சப்போட்டா, டிராகன், சீதாப்பழம், பலா, நாவல், எலுமிச்சை, கொய்யா விளாம்பழம் போன்ற நாட்டு ரக செடிகளும், மல்லிகைச் செடிகளும், மரக்கன்றுகளும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தேவைப்படும் விவசாயிகள் பண்ணையை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு 63743 52486, 82704 71952 ஆகிய அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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