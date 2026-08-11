/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ விருதுநகர் அருகே சூலக்கரை மின்தடை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:37 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:51 PM
அ நிறம் | அளவு
(ஆக. 1) காலை 9:00 மணி - மதியம் 2:00 மணி
விருதுநகர் அருகே சூலக்கரை, கலெக்டர் அலுவலகம், ஏ.ஆர்., போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ், அழகாபுரி, மீசலுார், கே.செவல்பட்டி, தாதம்பட்டி, கூரைக்குண்டு, மார்டன் நகர், மாத்திநாயக்கன்பட்டி, குல்லுார்சந்தை, தொழிற்பேட்டை
* சேத்துார், தேவதானம், கோவிலுார், முகவூர், தளவாய்புரம், செட்டியார்பட்டி, சோலைசேரி, கிருஷ்ணாபுரம், சுந்தர்ராஜபுரம், புத்துார், புனல்வேலி, மீனாட்சிபுரம், ஜமீன் கொல்லங் கொண்டான்
*வலையபட்டி, குன்னூர், சொக்கம்பட்டி, லட்சுமியாபுரம், மூவரை வென்றான்,
எம்.புதுப்பட்டி, பூவாணி, பிள்ளையார் நத்தம், கிருஷ்ணன் கோவில், மங்களம், தொட்டியபட்டி.