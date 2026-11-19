/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/குடிநீர் கேட்டு மறியல்
ADDED : நவ 14, 2026 04:49 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே இடையன்குளம் ஊராட்சியில் 10 நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் சப்ளை செய்யாததால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்று (நவ.,14) காலை 8:00 மணி முதல் பஸ் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள், அரசு தனியார் பஸ்கள் செல்ல முடியாமல் மக்கள் பாதித்தனர். எம்.எல்.ஏ. கார்த்திக், ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, உடனடியாக குடிநீர் சப்ளை செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். இதனையடுத்து மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.