﻿ இடியும் நிலையில் ஆர்.ஐ., கட்டடம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:13 AM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே வருவாய் துறை ஆர்.ஐ., கட்டடம் சேதமடைந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் அலுவலகத்திற்கு வர மக்கள் பயப்படுகின்றனர்.
திருச்சுழி அருகே பரளச்சியில் வருவாய் ஆய்வாளர் கட்டடம் உள்ளது. பரளச்சி, மேலையூர், வடக்குநத்தம், தெற்கு நத்தம் உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பல்வேறு வித சான்றிதழ்கள், அடங்கல்கள், வாங்கவும், நில சம்பந்தமாக வருவர். அலுவலக கட்டடம் 4 முன்பாக கட்டிடத்தின் பல பகுதிகளில் சேதம் அடைந்து விரிசல் வேண்டும் விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் இங்கு வரும் மக்கள் பயந்து கொண்டே வர வேண்டி உள்ளது.
தற்போது, தற்காலிமாக வி.ஏ.ஓ., அலுவலக கட்டிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இங்கு போதுமான இட வசதி இல்லாததால் மக்கள் வந்து செல்ல சிரமப்படுகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய குடியிருப்புடன் கூடிய ஆர்.ஐ., கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.