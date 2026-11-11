வாலிபர் அடித்துக் கொலை

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:18 AM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை அருகே பாலவநத்தத்தில் அன்புசெல்வனை 25 அடித்துக்கொலை செய்த வழக்கில் 12 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் .
அருப்புக்கோட்டை அருகே பாலவநத்தம் வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் அன்புச்செல்வன், நேற்று முன்தினம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த துளசிராமன் இவரை அநாகரிகமாக பேசியதை கண்டித்தார். இதில் ஏற்பட்ட மோதலில் துளசிராமன், வசந்தகுமார், கார்த்திக் அவரை தாக்கினர்.
அவரின் தம்பி முருகன் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அன்புசெல்வனை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அழைத்து சிகிச்சையளித்து விட்டு தனது உறவினர் மூர்த்தியுடன் திரும்பவந்து கொண்டிருந்தனர். அங்கு வந்த வசந்தகுமார், கார்த்திக், நவீன்குமார் உள்ளிட்ட 12 க்கும் மேற்பட்டோர் அவர்களை தாக்கினர். இதில் அன்புச்செல்வன் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். அருப்புக்கோட்டை தாலுகா போலீசார் பாலவநத்தத்தை சேர்ந்த வசந்தகுமார்,26, நவீன்குமார், 26, கார்த்திக்,24, மல்லாங்கிணற்றை சேர்ந்த கன்னியப்பன், 19, செல்வகணேஷ்,27, முத்து முனியாண்டி, 20, அர்ச்சுணன், 21, உள்ளிட்ட 12 பேர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.---