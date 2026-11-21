கொலை வழக்கில் 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
கொலை வழக்கில் 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
ராணிப்பேட்டை: வாலாஜாபேட்டை அருகே வாலிபர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான மூன்று பேர், மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவில் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை சத்யா நகரைச் சேர்ந்தவர் ரபி, 34. அமீன் பாஷா, 42, மற்றும் ஆவடி பட்டாபிராமை சேர்ந்த அஜித், 25, ஆகிய மூவரும் கடந்த மாதம், 22ல் ஜீவா, 32, என்பவரை வெட்டி கொலை செய்தனர். வாலாஜாபேட்டை போலீசார், மூவரையும் கைது செய்தனர். இந்நிலையில், இவர்களின் தொடர் குற்றச்செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்ட எஸ்.பி., சிபின், பரிந்துரையில், மாவட்ட கலெக்டர் ப்ரியா ரவிச்சந்திரன், மூவரையும் ஓராண்டு காலம் குண்டர் தடுப்பு காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, மூவரும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு, வேலுார் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.