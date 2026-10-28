30 எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு இரண்டு நாள் புத்தாக்க பயிற்சி
30 எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு இரண்டு நாள் புத்தாக்க பயிற்சி
ADDED : அக் 28, 2026 02:42 AM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில், 30 எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு, இரு நாள் புத்தாக்க மற்றும் தலைமைத்துவ பயிற்சி முகாம், நேற்று தொடங்கியது.
தமிழகம் மற்றும் மேகாலயா சட்டசபை செயலகம் இணைந்து, 17வது சட்டசபைக்கு தேர்வானவர்களில், 30 எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு, இரண்டு நாட்கள் நடத்தும் பயிற்சி முகாம், மாமல்லபுரம் ஐடியல் பீச் ரிசார்ட்டில், நேற்று தொடங்கியது.
சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் ஆனந்த், பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழக சட்டசபை செயலர் சாந்தி உள்ளிட்டோர், பயிற்சியை தொடக்கி வைத்தனர்.
சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் பேசுகையில், ‘‘எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மக்கள் பிரச்னையை நன்கு அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும். சட்டசபையில், தன் கருத்துக்களை எளிய முறையில் எடுத்துரைத்து, மக்கள் பிரச்னைகளை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதும் அவசியம்,’’ என்றார்.