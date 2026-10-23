நிபந்தனை ஜாமின்; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

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ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, முதல்வர் விஜய் பேசுவது போன்ற வீடியோவை உருவாக்கி, பண மோசடியில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தானை சேர்ந்த இளைஞருக்கு, 'மறுஉத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை, மனுதாரர் விசாரணை அதிகாரி முன் தினமும் ஆஜராக வேண்டும்' என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கி, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
UPDATED : அக் 24, 2026 04:12 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
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ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, முதல்வர் விஜய் பேசுவது போன்ற வீடியோவை உருவாக்கி, பண மோசடியில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தானை சேர்ந்த இளைஞருக்கு, 'மறுஉத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை, மனுதாரர் விசாரணை அதிகாரி முன் தினமும் ஆஜராக வேண்டும்' என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கி, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.