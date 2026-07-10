மின்வாரியத்தில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நடைமுறைப்படுத்த ஐ.ஐ.டி.,யுடன் ஒப்பந்தம்
மின்வாரியத்தில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் நடைமுறைப்படுத்த ஐ.ஐ.டி.,யுடன் ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:05 AM
சென்னை: உலக தரத்திலான நவீன தொழில்நுட்பங்களை, தமிழக மின் வாரியத்தில் நடைமுறைப்படுத்த, மின் வாரியம் மற்றும் ஐ.ஐ.டி., மெட்ராஸ் இடையே, நேற்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
ஆலோசனை தமிழக மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முன்னிலையில், மின் வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், சென்னை ஐ.ஐ.டி., தொழில் துறை ஆலோசனை மற்றும் நிதியுதவி ஆராய்ச்சி தலைவர் மனு சந்தானம் ஆகியோர், இந்த ஒப்பந்தத்தை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
இந்த ஒப்பந்தம் வாயிலாக, மின் துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்தல், மின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல், சிக்கனத்தை ஏற்படுத்துதல், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை ஊக்குவித்தல், ஏ.ஐ., இயந்திர கற்றல், டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை நடைமுறைப்படுத்த, ஐ.ஐ.டி., ஆலோசனை வழங்கும்.
நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறுகை யில், ''மின் வாரியத்தில் முதல்முறையாக ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' தொழில்நுட்பத்தை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியுள்ளது,' ' என்றார்.
சைபர் பாதுகாப்பு ஐ.ஐ.டி., மெட்ராஸ் இயக்குநர் காமகோடி கூறியதாவது:
உற்பத்தியான மின்சாரத்தை எப்படி பேட்டரி ஸ்டோரேஜில் சேமிப்பது, அதை எந்த இடத்திற்கு தேவையோ, அங்கு வினியோகம் செய்வது தொடர்பாக பல ஆராய்ச்சிகள் மேற் கொள்ளப்படுகின்றன.
பேரிடர் காலங்களில் மின் கட்டமைப்பை பாதுகாப்பது, தரவுகளை வைத்து எந்த இடத்தில் மின்சாரத்தை சேமிப்பது என்பதை, ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் வாயிலாகவும், சைபர் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை தொடர்பாகவும், பல ஆராய்ச்சிகள் மேற் கொள்ளப்படும். அதன்பின் பயன் பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.