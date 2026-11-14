வரும் 18ல் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : நவ 14, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:04 PM
சென்னை: ‘துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத, த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, அ.தி.மு.க., சார்பில், வரும் 18ம் தேதி, திருச்சியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்’ என, அக்கட்சியின் பொதுச்செயலர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வும், சட்டசபை துணை சபாநாயகருமான ரவிசங்கரிடம், கார்த்திக் என்பவர் குறைகளை தெரிவிக்க சென்றார். அவரை, ரவிசங்கர் கடுமையாக தாக்கினார். இது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. இதுகுறித்து, த.வெ.க., அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எனவே, த.வெ.க., அரசை கண்டித்தும், தவறு செய்தவர் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும், திருச்சி புறநகர் வடக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில், வரும் 18ம் தேதி, துறையூர் பஸ் நிலையம், அண்ணா சிலை அருகில், ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும். கட்சி துணைப் பொதுச் செயலர் கே.பி. முனுசாமி தலைமையில், ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.