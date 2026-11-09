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சென்னை: சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள, அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., கந்தசாமி தலைமையில், போலீசார் நேற்று மாலை சோதனை மேற் கொண்டனர்.
அங்கு, நுால்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடர்பான கோப்புகளை ஆய்வு செய்தனர். மாலை 6:30 மணி வரை சோதனை நடந்தது. நுாலகத்தில் இருந்து, நுால்கள் கொள்முதல் செய்த ஆவணங்களின் நகல்களை எடுத்து சென்றனர்.
அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணை
அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 10:44 PM
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சென்னை: சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள, அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., கந்தசாமி தலைமையில், போலீசார் நேற்று மாலை சோதனை மேற் கொண்டனர்.
அங்கு, நுால்கள் கொள்முதல் செய்தது தொடர்பான கோப்புகளை ஆய்வு செய்தனர். மாலை 6:30 மணி வரை சோதனை நடந்தது. நுாலகத்தில் இருந்து, நுால்கள் கொள்முதல் செய்த ஆவணங்களின் நகல்களை எடுத்து சென்றனர்.