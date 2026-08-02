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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 109 முறை குண்டு மிரட்டல் விடுத்தேன் கைதான இன்ஜினியர் வாக்குமூலம்

﻿ 109 முறை குண்டு மிரட்டல் விடுத்தேன் கைதான இன்ஜினியர் வாக்குமூலம்

﻿ 109 முறை குண்டு மிரட்டல் விடுத்தேன் கைதான இன்ஜினியர் வாக்குமூலம்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:01 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:01 PM

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சென்னை: 'விமானங்களுக்கு, 109 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுத்தேன்' என, கைதான மென்பொறியாளர் சரத் சுப்பிரமணியன் சங்கர், 37, வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் சரத் சுப்பிரமணியன் சங்கர். இவர், அமெரிக்காவில் உள்ள மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பொறியாளராக வே லை பார்த்து வந்தார்.

அமெரிக்காவில் இருந்து, தமிழகம் உட்பட இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், வணிக வளாகம், டி.ஜி.பி., அலுவலகம் என, பல்வேறு இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து உள்ளார்.

ஜூலை, 22ம் தேதி, சென்னை திரும்பியவரை, தமிழக காவல் துறையின், பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.

புழல் சிறையில் அடைத்த பின், ஏழு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர்.

அப்போது, சரத் சுப்பிரமணியன் சங்கர் அளித்துள்ள வாக்குமூலம்:

மனைவி பிரிந்து சென்றதால், விரக்தி மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக, வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுத்து வந்தேன். இதனால், எனக்கு ஒரு விதமான திருப்தி ஏற்பட்டு வந்தது.

தமிழகத்திற்கு வந்த விமானங்களுக்கு மட்டும், 109 முறை வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளேன். இதற்கு பயன்படுத்திய மொபைல் போனை அமெரிக்காவில் வீசி விட்டேன்.

இவ்வாறு அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

விமான நிலையங்கள் மற்றும் விமானங்களுக்கு, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்ததால், பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியது தொடர்பாக, சரத் சுப்பிரமணியன் சங்கர் மீது, மேலும் இரண்டு வழக்கு கள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.

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