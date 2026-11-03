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பெண்ணுக்கு தொல்லை ஆட்டோ டிரைவர் கைது

பெண்ணுக்கு தொல்லை ஆட்டோ டிரைவர் கைது

UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM

ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM

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ஆம்பூர்: ஆம்பூரில், ஆட்டோவில் பயணித்த பெண்ணை தனிமையில் இருக்க அழைத்த ஆட்டோ டிரைவர் சரவணன், 46, கைது செய்யப்பட்டார்.

திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூரை சேர்ந்தவர் ஆட்டோ டிரைவர் சரவணன். இவரது ஆட்டோவில், 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமாகி, தற்போது விவாகரத்து பெற்று வாழும், 26 வயது பெண், சில நாட்களுக்கு முன் பயணம் செய்தார்.

அந்த பெண்ணிடம், சரவணன் தனிமையில் இருக்க அழைத்துள்ளார். மேலும், ‘நீ அழகாக இருக்கிறாய்; பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்டால் நல்ல பணம் கிடைக்கும்’ என கூறியுள்ளார். இதில், அதிர்ச்சி அடைந்த பெண், அவரது தந்தையிடம் கூறி அழுதுள்ளார்.

இதுகுறித்து, ஆம்பூர் டவுன் போலீசில், அந்த பெண் நேற்று புகார் செய்தார். போலீசார் விசாரித்து, சரவணனை கைது செய்தனர்.

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