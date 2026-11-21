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-நமது நிருபர்-
பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி தன்னை ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரில், முத்துக்குமார் என்னை அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து மதுவை கட்டாயப்படுத்தி குடிக்க வைத்தார். தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார்.
திருமணம் செய்து கொள்ள தயாராக இல்லை என தன்னிடம் பேச்சை நிறுத்திவிட்டார். எனக்கு தாலி கட்ட வேண்டும்; இல்லையென்றால் முத்துக்குமாரை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். பெண் அளித்த புகாரில் பிக்பாஸ் பிரபலம் முத்துக்குமரன் மீது போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றியதாக பெண் புகார்; பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன் மீது வழக்கு
ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றியதாக பெண் புகார்; பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 21, 2026 12:43 PM
ADDED : நவ 21, 2026 12:43 PM
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-நமது நிருபர்-
பிக்பாஸ் முத்துக்குமரன் திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி தன்னை ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரில், முத்துக்குமார் என்னை அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து மதுவை கட்டாயப்படுத்தி குடிக்க வைத்தார். தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டார்.
திருமணம் செய்து கொள்ள தயாராக இல்லை என தன்னிடம் பேச்சை நிறுத்திவிட்டார். எனக்கு தாலி கட்ட வேண்டும்; இல்லையென்றால் முத்துக்குமாரை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார். பெண் அளித்த புகாரில் பிக்பாஸ் பிரபலம் முத்துக்குமரன் மீது போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.