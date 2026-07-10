மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: குடும்ப விபரங்களை வௌியிட்டால் தண்டனை
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: குடும்ப விபரங்களை வௌியிட்டால் தண்டனை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:25 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, விரைவில் நடக்க உள்ளது.
சேலம் மாவட்டம், காடையாம்பட்டி தாலுகாவில், 296 ஆசிரியர்கள் இப்பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். அதில் தலா, 150 பேர் வீதம், இரு கட்ட பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. முதல் கட்ட பயிற்சி, காடையாம்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இதில், 'ஒவ்வொரு குடும்ப விபரங்களின் ரகசி யம் காக்கப்பட வேண்டும்; குடும்ப விபரங்களை கசிய விட்டால் தண்டனைக் குள் ளாவீர்கள்; பெயர் அவசியம் இல்லை. ஆனால், உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அவசியம்; கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்ட வீட்டில் அடையாள குறியீடு மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்பன உள்ளிட்ட பயிற்சி கள் அளிக்கப்பட்டன.
முதற்கட்டமாக ஜூலை 17 முதல் ஆக., 30 வரை வீடுகள், அவற்றில் உள்ள பொருட்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பும், 2ம் கட்டமாக 2027 பிப்., 1 முதல் மார்ச் 31 வரை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.