சிபாரிசுகளை தவிர்க்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

UPDATED : ஜூலை 14, 2026 12:01 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:57 PM
UPDATED : ஜூலை 14, 2026 12:01 AM ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:57 PM
சென்னை: தமிழக அரசு துறைகளின் கீழ் செயல்படும் பல்வேறு ஆணையங்கள் மற்றும் வாரியங்களின் தலைவர் பதவிகளுக்கு, 'யாரையும் சிபாரிசு செய்ய வேண்டாம்; யாருக்கும் சிபாரிசுக்கு வர வேண்டாம்' என, அமைச்சர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினருக்கு, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டு உள்ளார்.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு துறைகளின் கீழ், தமிழக ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம், மாநில தகவல் ஆணையம், தமிழக மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம், தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு ஆணையம், தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையம்.
தமிழக தீயணைப்பு ஆணையம், தமிழக சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம், தமிழ் நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் என, பல்வேறு வாரியங்கள் மற்றும் ஆணையங்கள் செயல்படுகின்றன.
சில ஆணையங்கள் தனித்து செயல்படுகின்றன. சில ஆணையங்கள், சம்பந்தப்பட்ட துறையின் செயல்பாட்டை கண்காணிப்பதுடன், துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பது, துறையால் பாதிக்கப்படும் நபர்களுக்கு உதவுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், இந்த ஆணையங்களின் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் பதவிகளுக்கு, முதல்வராக இருந்த ஸ்டாலின் குடும்பத்தினர், தி.மு.க., கூட்டணியில் இருந்த வி.சி.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் பரிந்துரைத்த நபர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அதே நிலைமை தான், அதற்கு முந்தைய அ.தி.மு.க., ஆட்சியிலும் இருந்தது. அதனால், ஆணையங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை. தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், முதல்வராக விஜய் உள்ளார். கடந்த ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையங்களின் தலைவர்கள், வாரிய தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தடை
அதன்படி, பலரும் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். விரைவில் புதிய தலைவர்கள், உறுப்பினர்களை நியமிக்கும் பணியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. அந்த பதவிகளில், தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை நியமிக்கக்கோரி, த.வெ.க., கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட்கள், வி.சி.க.,வினர், மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் வாயிலாக, முதல்வர் விஜயிடம் பரிந்துரை செய்துள்ளனர். இதற்கு, முதல்வர் விஜய் தடை விதித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அரசு வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: முக்கிய துறைகளை கண்காணித்து, அரசுக்கு ஆலோசனை தெரிவிக்கவே ஆணையங்கள் உள்ளன. ஆனால், ஆணையங்களில் தகுதியான நபர்கள் நியமிக்கப்படாததால், அவை துறைகளில் உள்ள ஒரு பிரிவாகவே செயல் படுகின்றன.
உத்தரவு
ஆணையங்களின் செயல்பாடும், அதற்கான முக்கியத்துவம் குறித்தும், முதல்வர் விஜயிடம், மூத்த உயரதிகாரி ஒருவர் விரிவாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால், நேர்மையான, திறமையான நபர்களை நியமிக்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
எனவே, 'ஆணையங்களில் சரியான நபர்கள் இருந்தால் தான், துறைகளின் செயல்பாடு சிறப்பாக இருக்கும். எனவே, ஆணையங்களின் பதவிகளுக்கு, யாரையும் சிபாரிசு செய்ய வேண்டாம்' என, கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களிடம், விஜய் தரப்பில் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், இப்பதவிகளுக்கு கட்சியினர் யாரையும் பரிந்துரைக்க வேண்டாம் என்று, தன் அமைச்சர்களுக்கும் முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்வாறு அந்த வட்டாரங்கள் கூறின.