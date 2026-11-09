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தீபாவளி மின் நுகர்வு

தீபாவளி மின் நுகர்வு

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM

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தீபாவளி மின் நுகர்வு 26 கோடி யூனிட்



சென்னை: தீபாவளி தினத்தன்று தமிழக மின் நுகர்வு, 25.84 கோடி யூனிட்களாக குறைந்துள்ளது.

தமிழகம் முழுதும் வீடு உட்பட அனைத்து பிரிவுகளிலும், 24 மணி நேரமும் பயன்படுத்தும் மின்சார அளவு, மின் நுகர்வு எனப்படுகிறது.

தினமும் சராசரியாக, 30 கோடி யூனிட்களாக உள்ள மின் நுகர்வு, இந்தாண்டு ஜூலை, 17ம் தேதி, 47.54 கோடி யூனிட்களாக அதிகரித்தது. இதுவே, இதுவரை உச்ச அளவாக உள்ளது.

மின் நுகர்வு இம்மாதம் 6ம் தேதி, 37.64 கோடி யூனிட்களாக இருந்தது. அன்று முதல் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட, சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வசிக்கும் பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றனர்.

இதனால் மின் நுகர்வு, 7ம் தேதி, 33 கோடி யூனிட்களாக குறைந்த நிலையில், தீபாவளி கொண்டாடப்பட்ட, 8ம் தேதி, 25.84 கோடி யூனிட்களாக சரிவடைந்தது. கடந்த ஆண்டு தீபாவளி தினத்தில் மின் நுகர்வு, 22.66 கோடி யூனிட்களாக இருந்தது.

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