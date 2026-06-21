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﻿ தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்

﻿ தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:10 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:10 AM

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திருநெல்வேலி: முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதுாறாகவும், மிரட்டல் தொனியிலும் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட விளாத்திகுளம் தொகுதி தி.மு.க., -- எம்.எல்.ஏ., ஜி.வி.மார்க்கண்டேயன், 50, திருநெல்வேலி மத்திய சிறையி ல் அடைக்கப்பட்டார்.

கோவில்பட்டியில் நடந்த தி.மு.க., பொதுக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக எழுந்த புகாரில், மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் போலீசார் அவரை விளாத்திகுளத்தில் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து, 10 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்ட பின், மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட அவர், துாத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவரை ஆக., 3 வரை காவலில் அடைக்க, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. போலீசார் கோரிய போலீஸ் கஸ்டடியும் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை இன்று நடைபெறுகிறது.

திருநெல்வேலி மத்திய சிறையில் அவருக்கு, 17வது பிளாக் 'ஏ' வார்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு வசதிகள் எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை.

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