கருக்கலைப்புக்கு எதிராக சபாநாயகர் பிரபாகர் பேச்சு: டாக்டர்கள் சங்கம் கண்டனம்
கருக்கலைப்புக்கு எதிராக சபாநாயகர் பிரபாகர் பேச்சு: டாக்டர்கள் சங்கம் கண்டனம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:41 AM
சென்னை: கருக்கலைப்புக்கு எதிராக, தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் பிரபாகர் பேசியதற்கு, சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளது.
இதுகுறித்து, அச்சங்கத்தின் செயலர் ரவீந்திரநாத் கூறியதாவது:
இந்தியாவில், 1971ல் இயற்றப்பட்ட சட்டத்தின்படி, பெண்களுக்கு கருக்கலைப்பு செய்ய சட்டப்பூர்வ உரிமை உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றமும் கருக்கலைப்பை அங்கீகரித்துள்ளது. நாட்டின் சட்டத்திற்கும், பெண்களின் உரிமைக்கு எதிராக நடந்த மத ரீதியிலான பிரசாரத்தில் சபாநாயகர் பங்கேற்றதுடன், கருக்கலைப்புக்கு எதிராகவும் பேசியுள்ளார்.
பல்வேறு காரணங்களால் கருக்கலைப்பு செய்யப்படும் நிலையில், அதற்கு எதிராக பேசுவது ஏற்புடையது இல்லை.
இவற்றை தடுக்கும் வகையிலான நடவடிக்கை எடுத்தால், சட்டவிரோதமாக டாக்டர் அறிவுறுத்தல் இல்லாமல் கருக்கலைப்பு நடக்கும்; அது, அப்பெண்ணின் உயிரையும் பறிக்கக்கூடும்.
கருக்கலைப்பு என்பது பெண்களின் உரிமை. சபாநாயகரின் பேச்சு, பெண்களின் உரிமையை பறிக்க கூடியதாக அமைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.