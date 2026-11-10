தங்கம் விலை ரூ.360 குறைவு

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,9), 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம், 13 ஆயிரத்து, 255 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1 லட்சத்து, 6,040 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் குறைந்து, 13 ஆயிரத்து, 210 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1 லட்சத்து, 5,680 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : நவ 10, 2026 06:41 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று (நவ.,9), 22 காரட் ஆபரண தங்கம், கிராம், 13 ஆயிரத்து, 255 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1 லட்சத்து, 6,040 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளி கிராம், 205 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது.
நேற்று, தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 45 ரூபாய் குறைந்து, 13 ஆயிரத்து, 210 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. சவரனுக்கு, 360 ரூபாய் சரிவடைந்து, 1 லட்சத்து, 5,680 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.