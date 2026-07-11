﻿ ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்வு 

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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை, சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,320 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,06,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனை யானது.
வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 30 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,350 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,06,800 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:18 AM
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சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று தங்கம் விலை, சவரனுக்கு 240 ரூபாய் உயர்ந்தது.
தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம், 22 காரட் ஆபரண தங்கம் கிராம், 13,320 ரூபாய்க்கும், சவரன், 1,06,560 ரூபாய்க்கும் விற்பனை யானது.
வெள்ளி கிராம், 245 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு, 30 ரூபாய் உயர்ந்து, 13,350 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
சவரனுக்கு, 240 ரூபாய் அதிகரித்து, 1,06,800 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.