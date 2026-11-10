‘கோமாவில் ஆட்சி நிர்வாகம்’

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தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை, அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளது. ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில் உள்ளது. ஒரே நாளில், 17 கொலைகள் நடந்துள்ளன. சட்டசபை துணை சபாநாயகர் பதவியின் மாண்பு குழிதோண்டி புதைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக, த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சோப்ளாங்கி ஆட்சியில், குற்றவாளிகளுக்கு பயமில்லை. போலீஸ் துறையினருக்கு பாதுகாப்பில்லை. த.வெ.க.,வை சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு கட்டுப்பாடில்லை. மொத்தத்தில் பகுதி நேர முதல்வராக இருக்கும் விஜய்க்கு பொறுப்பே இல்லை.
– ஸ்டாலின்,
தி.மு.க., தலைவர்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:01 PM
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தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை, அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளது. ஆட்சி நிர்வாகம் கோமாவில் உள்ளது. ஒரே நாளில், 17 கொலைகள் நடந்துள்ளன. சட்டசபை துணை சபாநாயகர் பதவியின் மாண்பு குழிதோண்டி புதைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக, த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சோப்ளாங்கி ஆட்சியில், குற்றவாளிகளுக்கு பயமில்லை. போலீஸ் துறையினருக்கு பாதுகாப்பில்லை. த.வெ.க.,வை சேர்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு கட்டுப்பாடில்லை. மொத்தத்தில் பகுதி நேர முதல்வராக இருக்கும் விஜய்க்கு பொறுப்பே இல்லை.
– ஸ்டாலின்,
தி.மு.க., தலைவர்