உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
ஈரோடு: ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் விஜயசாரதி, 45; ஈரோடு குமலன்குட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சமூக அறிவியல் ஆசிரியர்; திருமணம் ஆனவர். குழந்தைகள் இல்லை. பள்ளியில் படிக்கும், 13 வயதான மாணவியர் நான்கு பேருக்கு, பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு அளித்துள்ளார்.
இதை குழந்தைகள் நலக்குழுவினர் விசாரித்து உறுதி செய்தனர். இதை தொடர்ந்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தங்கமணி, ஈரோடு மகளிர் போலீசில் புகாரளித்தார். இதன் அடிப்படையில் போக்சோவில் வழக்குப்பதிந்து, விஜயசாரதியை மகளிர் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
UPDATED : நவ 21, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு: ஈரோடு மாணிக்கம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் விஜயசாரதி, 45; ஈரோடு குமலன்குட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சமூக அறிவியல் ஆசிரியர்; திருமணம் ஆனவர். குழந்தைகள் இல்லை. பள்ளியில் படிக்கும், 13 வயதான மாணவியர் நான்கு பேருக்கு, பாலியல் ரீதியாக தொந்தரவு அளித்துள்ளார்.
இதை குழந்தைகள் நலக்குழுவினர் விசாரித்து உறுதி செய்தனர். இதை தொடர்ந்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தங்கமணி, ஈரோடு மகளிர் போலீசில் புகாரளித்தார். இதன் அடிப்படையில் போக்சோவில் வழக்குப்பதிந்து, விஜயசாரதியை மகளிர் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.