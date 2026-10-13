தென் மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை வாய்ப்பு

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சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை:
தமிழகம் உட்பட தென் மாநிலங்களில், வட கிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன், இன்று கன மழை பெய்யக்கூடும்.
திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலுார், அரியலுார் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் இன்று இடி, மின்னலுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 10:44 PM
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சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை:
தமிழகம் உட்பட தென் மாநிலங்களில், வட கிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது.
ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன், இன்று கன மழை பெய்யக்கூடும்.
திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், புதுக்கோட்டை, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலுார், அரியலுார் மாவட்டங்கள், புதுச்சேரியில் இன்று இடி, மின்னலுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.