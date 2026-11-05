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/செய்திகள்/தமிழகம்/இன்று நீலகிரி, கோவைக்கு... நாளை 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

இன்று நீலகிரி, கோவைக்கு... நாளை 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

இன்று நீலகிரி, கோவைக்கு... நாளை 7 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

ADDED : நவ 05, 2026 02:45 PM

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ADDED : நவ 05, 2026 02:45 PM

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சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை:

நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று(நவ.,5) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

நாளை (நவம்பர் 06) கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

* தேனி

* திண்டுக்கல்

* மதுரை

* புதுக்கோட்டை

* சிவகங்கை

* ராமநாதபுரம்

* தூத்துக்குடி

மிதமான மழை

செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, கன்னியாகுமரி, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலியில் நாளை (நவம்பர் 06) மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 7) கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

தீபாவளியன்று நவம்பர் 8ல்...

* மயிலாடுதுறை

* திருவாரூர்

* நாகை

* தஞ்சாவூர்

* புதுக்கோட்டை

* ராமநாதபுரம்

* தூத்துக்குடி

* கன்னியாகுமரி

ஆகிய 8 மாவட்டங்களுக்கு நவம்பர் 8ம் தேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

* தஞ்சாவூர்,

* திருவாரூர்,

* நாகை,

* ராமநாதபுரம் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.

* தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

* தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரி இடங்களில் நவம்பர் 11ம் தேதி வரை கனமழை பெய்யக்கூடும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

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