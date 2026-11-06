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ஐ.ஏ.எஸ்., பணியிடத்தில் ஐ.எப்.எஸ்., அதிகாரி

ஐ.ஏ.எஸ்., பணியிடத்தில் ஐ.எப்.எஸ்., அதிகாரி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM

ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM

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சென்னை: களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக இயக்குனராக இருந்த, இந்திய வனப்பணி அதிகாரி ஆர். முருகன், பழங்குடியினர் நலத்துறை இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பழங்குடியினர் நலத்துறை இயக்குனராக, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவது வழக்கம். தற்போது, ஐ.எப்.எஸ்., எனப்படும் இந்திய வனப்பணி அதிகாரி, இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வனத்துறையில் திருநெல்வேலி களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக இயக்குனராக இருந்த முருகன், பழங்குடியினர் நலத்துறை இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவை, தலைமைச் செயலர் சாய்குமார் பிறப்பித்துள்ளார்.

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